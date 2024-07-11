Глава Самары дала обратную связь по прямой линии врио губернатора

Глава Самары Елена Лапушкина подвела итоги прямой линии врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Она отметила, что глава региона озвучил много принятых им системных решений, которые позволят увидеть позитивные перемены во многих сферах.
— Сегодняшний эфир показал, что Вячеслав Андреевич держит руку на пульсе и находится в постоянном контакте с людьми. Мы, в свою очередь, зафиксировали все обращения, поступившие по Самаре. Понимаем озвученную проблематику. Будем решать, — написала в своем телеграм-канале мэр.
В ближайшие дни она собирается выехать вместе с главой Промышленного района на Шверника, 14. Жительница обратилась к врио губернатора с просьбой отремонтировать внутриквартальную дорогу. А озеро в парке Металлургов будут восстанавливать в 2025 году.
Мэр отметила, что есть решения, которые приносят быстрые результаты, а есть вопросы, необходимые решать системно и поэтапно. Она считает, что увеличение финансирования отрасли общественного транспорта, новые подходы к благоустройству позволят в будущем обновить парк трамваев и автобусов, повысить качество городской среды.