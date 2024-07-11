Глава Самары дала обратную связь по прямой линии врио губернатора

— Сегодняшний эфир показал, что Вячеслав Андреевич держит руку на пульсе и находится в постоянном контакте с людьми. Мы, в свою очередь, зафиксировали все обращения, поступившие по Самаре. Понимаем озвученную проблематику. Будем решать, — написала в своем телеграм-канале мэр.