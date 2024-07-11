Страны ЕС решили, как «наказать» Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ

По данным газеты, большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана, в результате чего вокруг Будапешта протягивается еще один «санитарный кордон», который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе. Цель этих инициатив — «стерилизовать» главенство Венгрии и сделать ее руководство в Совете ЕС «безобидным и незначительным» с учетом того, что процедура по прекращению венгерского председательства в Европе оказалась слишком долгой и сложной, утверждает Repubblica.
«По сути все неформальные европейские советы будут проигнорированы и деквалифицированы (понижены в статусе — ред). Министры будут присутствовать на ограниченном числе поводов. На премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием президентства. Никогда, как в этот раз, эта функция не будет носить чисто формальный характер», — говорится в статье.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля. Премьер Венгрии заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничества ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер Венгрии показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.