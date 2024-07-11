Страны ЕС решили, как «наказать» Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ

По данным газеты, большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана, в результате чего вокруг Будапешта протягивается еще один «санитарный кордон», который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе. Цель этих инициатив — «стерилизовать» главенство Венгрии и сделать ее руководство в Совете ЕС «безобидным и незначительным» с учетом того, что процедура по прекращению венгерского председательства в Европе оказалась слишком долгой и сложной, утверждает Repubblica.