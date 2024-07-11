Соцпартия Молдавии назвала угрозой государственности вовлечение в конфликт на Украине

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Вовлечение Молдавии в конфликт на Украине нарушает нейтральный статус страны и угрожает ее государственности. С таким заявлением выступила Партия социалистов Республики Молдова, призвав оппозицию объединить усилия для отстранения от власти президента Майи Санду.
«Крайне опасным для государственности Молдавии является вовлечение страны в военный конфликт на Украине на одной из воюющих сторон. Вместо призывов к прекращению огня и мирным переговорам власти Молдовы подстрекают к продолжению войны до нанесения поражения одной из сторон», — говорится в заявлении.
«Используя военный конфликт в соседней Украине, правящий режим ликвидирует последние остатки нейтралитета страны. Вместо развития экономики, модернизации системы здравоохранения и образования, помощи малоимущим власти вкладывают деньги в приобретение дорогостоящих систем вооружения. Армию нейтральной Молдовы принуждают к участию в военных учениях и операциях под эгидой НАТО», — отмечается в нем.
В прошлом году республика почти удвоила военный бюджет, начала перевооружение армии и значительно активизировала военные учения. Кроме того, страна активизировала взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Это вызвало обеспокоенность со стороны властей непризнанного Приднестровья, а также критику оппозиции и общественности, которые озабочены милитаризацией страны на фоне роста бедности населения.
Соцпартия предложила оппозиции отложить разногласия и поддержать на предстоящих 20 октября выборах президента кандидатуру бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло. Санду пользуется поддержкой проевропейской Партии действия и солидарности, которая также контролирует правительство и парламент страны.