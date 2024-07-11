Соцпартия Молдавии назвала угрозой государственности вовлечение в конфликт на Украине

В прошлом году республика почти удвоила военный бюджет, начала перевооружение армии и значительно активизировала военные учения. Кроме того, страна активизировала взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Это вызвало обеспокоенность со стороны властей непризнанного Приднестровья, а также критику оппозиции и общественности, которые озабочены милитаризацией страны на фоне роста бедности населения.