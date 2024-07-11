ГТК: очередь в «Козловичах» увеличилась до 800 машин

Напомним, сейчас между Польшей и Беларусью функционируют два пункта пропуска на границе: «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»). Другие погранпереходы были закрыты ранее по инициативе Варшавы.