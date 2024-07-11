ГТК: очередь в «Козловичах» увеличилась до 800 машин

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Польская сторона по-прежнему неритмично запускает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», за ночную смену было оформлено порядка 250 фур, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«За ночную смену польская сторона оформила 251 грузовой автомобиль. Отмечаем серьезную неритмичность в пункте пропуска: в час оформляет от двух до 40 машин. По состоянию на 7 утра 11 июля, очередь на выезд составляла 800 грузовиков», — сказали в ГТК.
При этом там обратили внимание, что суточная пропускная способность ПП «Козловичи» в одну сторону составляет 1200 машин.
Польский бойкот.
Таможенный комитет Беларуси 10 июля сообщил о том, что польская сторона в ночь на среду перестала пропускать из республики грузовые автомобили, следующие через погранпереход «Козловичи».
В течение «ночного бойкота» поляков очередь в пункте пропуска увеличилась до 600 фур. Днем 10 июля сопредельная сторона возобновила работу, однако, как и прежде, очень медленно стала запускать на свою территорию грузовики из Беларуси.
Напомним, сейчас между Польшей и Беларусью функционируют два пункта пропуска на границе: «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»). Другие погранпереходы были закрыты ранее по инициативе Варшавы.