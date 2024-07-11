Меры поддержки многодетных семей увеличат в Нижегородской области

В Нижегородской области планируется увеличить меры поддержки многодетных семей Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
По его словам, в Нижегородской области 30,8 тысячи многодетных семей, и при разработке мер поддержки учитывались их пожелания.
Так, планируется ввести бесплатное двухразовое питание для детей в школах, колледжах и техникумах.
Что касается земельного участка, который получают многодетные, то предлагается узаконить право на повторное предоставление земли под ИЖС, если в семье удвоилось число детей.
«Будем увеличивать максимальную площадь участка для многодетных семей с 5 и более детьми до 30 соток, — добавил спикер регионального парламента. — Также надо ежегодно индексировать на величину инфляции номинал жилищного сертификата для многодетных: сейчас это 600 тысяч рублей».
Кроме того, Люлин считает, что у детей из многодетных семей должны быть приоритетное право на посещения секций, бассейнов, школ искусств: «Платные услуги им не по карману, и государство должно помогать. Бизнес тоже подключится».
Начать обсуждение соответствующих поправок в законодательство планируется уже в августе.
Ранее сообщалось, что нижегородским многодетным семьям будут ежемесячно компенсировать 50% платы за жилье.