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Беспрозванных пообещал строить новые объекты водоподготовки

В Калининградской области будут строить новые объекты водоподготовки: врио губернатора Алексей Беспрозванных посетил станцию водоподготовки в поселке Васильково.

Источник: Янтарный край

Реконструкция станции полностью завершена в апреле этого года. Новое оборудование обеспечит многоступенчатую очистку воды. Реконструкция решит проблемы с чистой водой для трёх поселков и более чем 25 тысяч жителей. Речь идёт о Васильково, Малом Васильково и Малом Исаково.

Беспрозванных пообщался с жительницей Гурьевска, которая оставила обращение на плохое качество воды в социальных сетях. В ходе разговора было принято решение о строительстве новой станции водоподготовки, которая позволит решить проблемы с водой в Гурьевске.

строительство