Беспрозванных пообещал строить новые объекты водоподготовки

Реконструкция станции полностью завершена в апреле этого года. Новое оборудование обеспечит многоступенчатую очистку воды. Реконструкция решит проблемы с чистой водой для трёх поселков и более чем 25 тысяч жителей. Речь идёт о Васильково, Малом Васильково и Малом Исаково.



Беспрозванных пообщался с жительницей Гурьевска, которая оставила обращение на плохое качество воды в социальных сетях. В ходе разговора было принято решение о строительстве новой станции водоподготовки, которая позволит решить проблемы с водой в Гурьевске.