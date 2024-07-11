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Госсовет РТ одобрил назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили назначение бывшего главы Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина вице-премьером республики. Решение было принято единогласно на 55-м заседании парламента.

Источник: Reuters

«В обязанности Фаниля Анваровича в должности зампремьер-министра РТ будут входить вопросы развития деловых и культурных связей Правительства республики с органами госвласти и организациями регионов России. А именно — городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики», — рассказал и. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Он отметил, что Аглиуллин имеет большой опыт организаторской работы в системе органов госвласти.

«В рамках своей многолетней трудовой деятельности курировал большой спектр вопросов, в том числе касающихся земельных и имущественных отношений».

подчеркнул Нигматуллин

Ранее указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера. Согласно законодательству, его кандидатура в качестве зампремьер-министра должна быть согласована в Госсовете Татарстана.