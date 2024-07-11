Госсовет РТ одобрил назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером

«В обязанности Фаниля Анваровича в должности зампремьер-министра РТ будут входить вопросы развития деловых и культурных связей Правительства республики с органами госвласти и организациями регионов России. А именно — городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики», — рассказал и. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.