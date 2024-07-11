Молдавский премьер обсудил с замглавы МВФ «прочное партнерство»

«Успешное партнерство с МВФ является индикатором для развития отношений с другими партнерами. Мы тверды на нашем европейском пути, в достижении нашей цели по развитию экономики, повышению качества жизни и созданию как можно большего количества возможностей в нашей стране», — заявил Речан.