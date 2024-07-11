Молдавский премьер обсудил с замглавы МВФ «прочное партнерство»

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и заместитель генерального директора Международного валютного фонда (МВФ) Кендзи Окамура обсудили на встрече в Кишиневе прочное партнерство, сообщили в пресс-службе кабмина.
Окамура находится в молдавской столице рабочим визитом для участия в заседании Учредительного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит
«Успешное партнерство с МВФ является индикатором для развития отношений с другими партнерами. Мы тверды на нашем европейском пути, в достижении нашей цели по развитию экономики, повышению качества жизни и созданию как можно большего количества возможностей в нашей стране», — заявил Речан.
Кендзи Окамура поздравил Молдову с началом переговоров о вступлении в ЕС, отметив, что за этим следует комплексный процесс.
«Мы готовы предоставить вам дополнительную поддержку в процессе модернизации страны», — отметил замглавы МВФ.
Собеседники также говорили о важности верховенства закона и путях повышения доверия иностранных инвесторов к молдавской экономике.