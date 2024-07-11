Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что работает почти без выходных

Градоначальнику нравится, что «каждый муниципалитет, в зависимости от территории и количества жителей, получает тот или иной кусок общего пирога».
По словам градоначальника, уже сейчас мы видим, как поменялись решения на уровне субъекта РФ с точки зрения, что все муниципалитеты, большие и маленькие, равны между собой. Буквально недавно даже представить себе невозможно было, что Тольятти сможет дополнительно получить в этом году порядка 600 млн рублей на ремонт дорог и около 100 млн рублей на благоустройство.
«Откровенно говоря, это очень вдохновляет. Конечно, требования очень высокие. Работаем фактически без выходных. И я уверен, что работу новой команды Самарской области жители увидят в преображающемся вокруг себя мире».
Ранее сообщалось, что глава Тольятти не смог подключиться к прямой линии с врио губернатора Самарской области. Вячеслав Федорищев хотел узнать у градоначальника подробности грядущего ремонта надземного пешеходного перехода на Жигулевском море через трассу М-5, но возникли технические неполадки.