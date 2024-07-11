Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что работает почти без выходных

По словам градоначальника, уже сейчас мы видим, как поменялись решения на уровне субъекта РФ с точки зрения, что все муниципалитеты, большие и маленькие, равны между собой. Буквально недавно даже представить себе невозможно было, что Тольятти сможет дополнительно получить в этом году порядка 600 млн рублей на ремонт дорог и около 100 млн рублей на благоустройство.