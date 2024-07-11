В Молдавии возобновили дело решившего баллотироваться в президенты Стояногло

Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном правительством, которое тогда возглавляла нынешний президент Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением — поводом стали публикации в прессе десятилетней давности, однако его вина в суде не была доказана. Стояногло обвинения в свой адрес отверг, сообщив журналистам, что его увольнение — это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции. Ранее Европейский суд по правам человека признал, что Стояногло был отстранен от должности генпрокурора с нарушениями, а также был лишен права на справедливый суд.