В Молдавии возобновили дело решившего баллотироваться в президенты Стояногло

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии сообщила о возобновлении расследования по одному из дел против бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который на этой неделе заявил о решении баллотироваться на пост президента.
«Уголовное дело против бывшего генпрокурора и двух сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам разблокировано», — проинформировала пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила протесты этих работников прокуратуры, которых обвинили в причастности к незаконному освобождению банкира Вячеслава Платона. Это дело находилось на рассмотрении АП более полутора лет. Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Стояногло в связях с Платоном, который решением молдавского суда был оправдан и освобожден из тюрьмы в июне 2021 года.
Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном правительством, которое тогда возглавляла нынешний президент Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением — поводом стали публикации в прессе десятилетней давности, однако его вина в суде не была доказана. Стояногло обвинения в свой адрес отверг, сообщив журналистам, что его увольнение — это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции. Ранее Европейский суд по правам человека признал, что Стояногло был отстранен от должности генпрокурора с нарушениями, а также был лишен права на справедливый суд.
Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. Ранее одна из крупнейших в стране Партия социалистов Республики Молдова призвала оппозицию объединиться вокруг Стояногло, который баллотируется как независимый кандидат.