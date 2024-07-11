Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации. Из-за дефицита электроэнергии на Украине начали временно ограничивать ее подачу. «Укрэнерго» ожидает ухудшения ситуации с энергоснабжением до конца июля. Минобороны России неоднократно заявляло, что в рамках спецоперации наносит удары только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.