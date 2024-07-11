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Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона. По его словам, известно о 12 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. В ударах он обвинил Россию. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

Источник: AP 2023

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, административного здания и агропромышленного предприятия в регионе в результате обстрела.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации. Из-за дефицита электроэнергии на Украине начали временно ограничивать ее подачу. «Укрэнерго» ожидает ухудшения ситуации с энергоснабжением до конца июля. Минобороны России неоднократно заявляло, что в рамках спецоперации наносит удары только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.