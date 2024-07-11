В Татарстане назначили семь новых мировых судей

Кроме того, мировыми судьями по Ново-Савиновскому судебному району Казани (судебный участок № 1) стал Ренат Гумеров, по судебному району Набережных Челнов (№ 1) — Сабин Иксанов, по Чистопольскому судебному району (№ 3) — Ильнур Тухватуллин. Они не имеют ограничений по сроку полномочий.