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В Татарстане назначили семь новых мировых судей

Они займут свои должности в Казани, Набережных Челнах, Нурлатском и Чистопольском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане назначили семь новых мировых судей. Соответствующее решение приняли на последнем заседании Госсовета республики VI созыва.

На трехлетний срок мировыми судьями назначили по Московскому судебному району Казани (судебный участок № 1) Альбину Ишкину, по судебному району Набережных Челнов (№ 4) — Юлию Ахметову, по Нурлатскому судебному району (№ 2) — Светлану Смирнову, по Советскому судебному району Казани (№ 5) — Румию Мубаракзанову.

Кроме того, мировыми судьями по Ново-Савиновскому судебному району Казани (судебный участок № 1) стал Ренат Гумеров, по судебному району Набережных Челнов (№ 1) — Сабин Иксанов, по Чистопольскому судебному району (№ 3) — Ильнур Тухватуллин. Они не имеют ограничений по сроку полномочий.

Напомним, в апреле в Татарстане избрали трех новых мировых судей. Голосование прошло на 53-м заседании Госсовета республики VI созыва.