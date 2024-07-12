Дмитрий Демешин: «Мы полностью пересматриваем промышленную политику в регионе»

«Мы сейчас полностью пересматриваем промышленную политику в регионе. Переориентируем ее на местных производителей — это теперь обязательное условие для реализации инвестпроектов. Все это потребует от организаций технического перевооружения, создания новых рабочих мест, расширения рынка сбыта продукции. Мы предложили предприятиям края и общественным объединениям предпринимателей подписать хартию технологического суверенитета и импортозамещения, основной принцип которой — приоритет в развитии отечественного промышленного производства. Будем привлекать специалистов в Хабаровский край, предоставляя им недорогое арендное жилье и участие в перспективных проектах, будем растить таких специалистов у нас в регионе. Для этого мы создаем первый тихоокеанский университетский кампус, будем поддерживать проекты в сфере импортозамещения и технологических инноваций. Важно, чтобы люди хотели жить и работать на Дальнем Востоке, в городах и селах края — для этого нужно улучшать общественные пространства, наполнять жизнь знаковыми культурными мероприятиями, улучшать качество услуг и доступность объектов социальной инфраструктуры, делать комфортными места нашего жительства и досуга. Все эти идеи мы и постараемся донести до посетителей выставки», — рассказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.