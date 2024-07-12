Дмитрий Демешин: «Мы полностью пересматриваем промышленную политику в регионе»

Близится осень, а с ней и одно из самых важных событий года на Дальнем Востоке. Менее двух месяцев осталось до старта IX Восточного экономического форума, который по традиции пройдет во Владивостоке. Город активно готовится к его проведению: полным ходом идет ремонт дорог, благоустройство города, подготовка кампуса ДВФУ. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев провел в столице Приморья совещание по подготовке ВЭФ-2024, где обсудили организационные вопросы. Готовится к участию в форуме и Хабаровский край. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Наш регион станет участником выставки «Улица Дальнего Востока». Посетители экспозиции смогут узнать о флагманах промышленности края, возможностях туризма и преобразовании городов. Особое место займет выставка-продажа продукции под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».
«Мы сейчас полностью пересматриваем промышленную политику в регионе. Переориентируем ее на местных производителей — это теперь обязательное условие для реализации инвестпроектов. Все это потребует от организаций технического перевооружения, создания новых рабочих мест, расширения рынка сбыта продукции. Мы предложили предприятиям края и общественным объединениям предпринимателей подписать хартию технологического суверенитета и импортозамещения, основной принцип которой — приоритет в развитии отечественного промышленного производства. Будем привлекать специалистов в Хабаровский край, предоставляя им недорогое арендное жилье и участие в перспективных проектах, будем растить таких специалистов у нас в регионе. Для этого мы создаем первый тихоокеанский университетский кампус, будем поддерживать проекты в сфере импортозамещения и технологических инноваций. Важно, чтобы люди хотели жить и работать на Дальнем Востоке, в городах и селах края — для этого нужно улучшать общественные пространства, наполнять жизнь знаковыми культурными мероприятиями, улучшать качество услуг и доступность объектов социальной инфраструктуры, делать комфортными места нашего жительства и досуга. Все эти идеи мы и постараемся донести до посетителей выставки», — рассказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Значение ВЭФ для макрорегиона трудно переоценить. Миллионные инвестиции пришли на Дальний Восток благодаря форуму. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей из десятков стран мира. Вектор внешнеэкономических отношений России повернут на Восток, а форум проводится в самом его центре, в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона. Это предъявляет к нашей работе особые требования», — подчеркнул полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Гостей и участников форума ожидает обширная культурная программа с концертными и выставочными мероприятиями, спектаклями Приморской сцены Мариинского театра, джазовыми вечерами в Нагорном парке и многим другим. Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» впервые организуют мобильные точки питания с дегустацией рыбной продукции дальневосточных компаний «Рыбный рынок».
Спортивная программа предложит легкоатлетический забег «Мы бережем», «Неделю ГТО», международные соревнования по гребному спорту, шахматный турнир, Кубок России по водно-моторному спорту. Международная владивостокская регата, которую проведут уже в третий раз, переместится из бухты Новик в центр Владивостока. Ожидается, что в ней поучаствуют яхты из Китая, Северной Кореи и России. В парке «Минный городок» пройдут соревнования по конному спорту.
Для помощи гостям форума уже подобрали более 2,5 тысячи волонтеров. Сейчас ведется их подготовка.
«К форуму мы готовимся, как всегда, очень тщательно. Общий настрой такой же, как перед любым Восточным экономическим форумом: мы будем общими усилиями стараться сделать так, чтобы он оставался местом, где принимаются новые решения, которые будут способствовать развитию нашего Дальнего Востока. Каждый, кто готовит ВЭФ, должен ответить на вопрос, как сделать форум лучше, интереснее, содержательнее», — поставил задачу Юрий Трутнев.
Напомним, в ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира. Самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Индии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса, Монголии. На полях форума подписали 373 соглашения на общую сумму 3,8 триллиона рублей.