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Антикор объявил о наборе на службу

С 15 июля по 15 августа 2024 года Агентство по противодействию коррупции ведет прием документов на первоначальную профессиональную подготовку для граждан, впервые поступающих на службу, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Требования к кандидатам следующие: гражданин Казахстана, возраст от 18 до 35 лет, высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Эти специализации обеспечивают необходимую базу знаний для эффективной работы в борьбе с коррупцией.

Для того чтобы стать частью команды Агентства по противодействию коррупции, необходимо предоставить ряд документов: результат тестирования по 2-ой программе для правоохранительных органов, заявление, копию удостоверения личности, документы об образовании, автобиографию, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство). Все необходимые документы должны быть предоставлены в ближайший территориальный департамент Агентства.