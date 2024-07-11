Антикор объявил о наборе на службу

Для того чтобы стать частью команды Агентства по противодействию коррупции, необходимо предоставить ряд документов: результат тестирования по 2-ой программе для правоохранительных органов, заявление, копию удостоверения личности, документы об образовании, автобиографию, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство). Все необходимые документы должны быть предоставлены в ближайший территориальный департамент Агентства.