Узбекистан с трибуны ШОС призвал к борьбе с изменением климата

Представителями узбекского Министерства был изучен опыт Китая по борьбе с опустыниванием, обессоливанием и обеззараживанием почвы, а также мерами по противодействию движению песка. Министр экологии предложил создать в Узбекистане Единый центр по борьбе с опустыниванием стран-членов ШОС.