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Узбекистан с трибуны ШОС призвал к борьбе с изменением климата

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата во главе с Азизом Абдухакимовым приняла участие в Форуме ШОС по зеленому развитию, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Во время выступления в китайском городе Циндао Азиз Абдухакимов призвал всех представителей стран-участниц и гостей мероприятия поддержать разработку соглашения о совместной борьбе с изменением климата, передает пресс-служба Минэкологии.

Абдухакимов подчеркнул важность совместной борьбы над изменением климата и пригласил активно участвовать в создании и работе Центра инновационных климатических решений ШОС в Ташкенте.

Представителями узбекского Министерства был изучен опыт Китая по борьбе с опустыниванием, обессоливанием и обеззараживанием почвы, а также мерами по противодействию движению песка. Министр экологии предложил создать в Узбекистане Единый центр по борьбе с опустыниванием стран-членов ШОС.

Напомним, специалисты из Швейцарии запустили в Заравшане проект по устойчивому управлению водными ресурсами. Проект курировался Азизом Абдухакимовым совместно с послом Швейцарии в Узбекистане.

ШОС