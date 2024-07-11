Узбекистан с трибуны ШОС призвал к борьбе с изменением климата

Во время выступления в китайском городе Циндао Азиз Абдухакимов призвал всех представителей стран-участниц и гостей мероприятия поддержать разработку соглашения о совместной борьбе с изменением климата, передает пресс-служба Минэкологии.
Абдухакимов подчеркнул важность совместной борьбы над изменением климата и пригласил активно участвовать в создании и работе Центра инновационных климатических решений ШОС в Ташкенте.
Представителями узбекского Министерства был изучен опыт Китая по борьбе с опустыниванием, обессоливанием и обеззараживанием почвы, а также мерами по противодействию движению песка. Министр экологии предложил создать в Узбекистане Единый центр по борьбе с опустыниванием стран-членов ШОС.
Напомним, специалисты из Швейцарии запустили в Заравшане проект по устойчивому управлению водными ресурсами. Проект курировался Азизом Абдухакимовым совместно с послом Швейцарии в Узбекистане.