Узбекистан и Азербайджан обсудили меры для увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов

Повестка дня включила текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
На данный момент в Узбекистане работают 236 предприятий с азербайджанским капиталом, 62 из которых совместные и 174 с полным иностранным капиталом. В Азербайджане функционируют 70 узбекских компаний.
Одним из важнейших вопросов стали меры по увеличению торгового оборота до 1 миллиарда долларов. В качестве приоритетных направлений выделялись замещение импорта, проведение бизнес-миссий, выставок национальной продукции в крупных городах на взаимной основе. На данный момент, совместный товарооборот двух стран составляет 237,6 миллиона долларов.
Основными направлениями выбраны отрасли шелковой продукции, текстильных кластеров, производства продуктов питания, сферы образования, машиностроения, электротехники, стройматериалов, энергетики, туризма, нефтехимии и сельского хозяйства. Отдельно были обсуждены вопросы логистики и транспортных коридоров для увеличения объемов грузоперевозок.
По итогам заседания принята дорожная карта, обозначены сроки реализации и назначены ответственные лица.