Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Орбан встретится с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО.
«Он (Орбан — ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США», — приводит газета слова трех источников, знакомых с подготовкой к саммиту.
Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него «даже гипотетически не было бы времени» встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.