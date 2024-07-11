Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ

Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него «даже гипотетически не было бы времени» встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание.