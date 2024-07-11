Песков: НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине

Он обратил внимание на то, что военная инфраструктура НАТО непрерывно и последовательно приближается к российским границам, что представляет собой «серьезную угрозу национальной безопасности» России. В этих условиях Москва обязана тщательно анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО, а также разрабатывать обдуманные ответные меры для «контрсдерживания» блока.