Решение НАТО, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, то очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей — это подавление России, нанесение России стратегического поражения.
Представитель Кремля подчеркнул, что планы НАТО по расширению на Украину представляют собой недопустимую угрозу для безопасности России.
Расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России.
Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс был основан «в эпоху конфронтации и с целью поддержания этой конфронтации», и итоговая декларация саммита только подтверждает эту природу альянса.
Североатлантический альянс ещё раз весьма выпукло подтвердил свою суть, это альянс, созданный в эпоху конфронтации и с целью поддерживания конфронтации.
Он обратил внимание на то, что военная инфраструктура НАТО непрерывно и последовательно приближается к российским границам, что представляет собой «серьезную угрозу национальной безопасности» России. В этих условиях Москва обязана тщательно анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО, а также разрабатывать обдуманные ответные меры для «контрсдерживания» блока.
Нина Лютикова