В Кремле прокомментировали давление на Орбана из-за его визита в Москву

«Мы видим, что есть на Западе лидеры, которые придерживаются более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются. Мало того, что они дезавуируют полностью полномочия Виктора Орбана, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС», — заявил Дмитрий Песков.