В Кремле прокомментировали давление на Орбана из-за его визита в Москву

«Мы видим, что есть на Западе лидеры, которые придерживаются более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются. Мало того, что они дезавуируют полностью полномочия Виктора Орбана, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС», — заявил Дмитрий Песков.
Газета Financial Times (FT) сегодня, 11 июля, выпустила материал, в котором говорится, что юридическая служба ЕС нашла нарушения в официальном визите господина Орбана в Россию. Отмечается, что премьер-министр Венгрии нарушил положение закона, призывающее всех членов ЕС осуществлять внешнеполитическую деятельность «безоговорочно, в духе лояльности и взаимной солидарности». Источники FT утверждают, что часть европейских лидеров начала неофициальные обсуждения, чтобы лишить Венгрию ротационного председательства в ЕС.
В начале июля Виктор Орбан встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. 8 июля он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в тот же день он вылетел в США на саммит НАТО. В письме лидерам Евросоюза, как писала газета El Pais, премьер Венгрии предположил, что переговоры России и Украины начнутся до конца года.