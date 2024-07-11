Мэр Казани Ильсур Метшин поручил увеличить городские выплаты по контракту до 300 тыс. рублей

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина единовременная выплата при заключении контракта на службу в ВС РФ в столице РТ составит 300 тысяч рублей. Всего же заключившие контракт в городе до 31 июля получат 1,5 млн рублей.
С сегодняшнего дня заключившим контракт о прохождении службы в зоне спецоперации полагается 195 тысяч рублей от Минобороны РФ, 300 тысяч рублей от муниципалитета Казани и 1,005 млн рублей от региона.
При поступлении на службу денежное довольствие будет назначено в соответствии с воинским званием и должностью. Военнослужащим также положены социальные льготы и гарантии.
Напомним, в Казани действует Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». Всех желающих принимают по принципу «единого окна». Центр находится по адресу: ул. Воровского, 25.
С подробной информацией о поступлении на военную службу по контракту можно ознакомиться по ссылке.