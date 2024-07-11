Что говорят эксперты об итогах саммита НАТО

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне, прошедшего со вторника по четверг (9−11 июля), было озвучено множество мнений и оценок по поводу текущей ситуации в отношениях между альянсом и Россией, а также вопроса о членстве Украины в НАТО.
Запад не готов к компромиссам с Россией
Руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Энре Шимо в беседе с корреспондентом ТАСС отметил отсутствие готовности НАТО к компромиссам с Россией, подчеркнув, что альянс продолжает считать Россию главной угрозой своей безопасности. Шимо указал, что в НАТО назвали процесс вступления Украины в альянс необратимым, и напомнил заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о предстоящем появлении истребителей F-16 на Украине.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович также отметил изменения в отношениях НАТО и России, подчеркнув постепенное ухудшение ситуации.
Появились новые страны в НАТО, появляется новое постоянное развертывание на так называемом восточном фланге НАТО, развиваются сюжеты, связанные с интегрированной противоракетной обороной НАТО, и в целом, конечно, проще ситуация не становится.
Оборонная промышленность
Стефанович указал, что, несмотря на осознание угрозы со стороны РФ, европейские члены НАТО не готовы значительно инвестировать в оборонную промышленность.
Преемственность в НАТО сочетается с тем, что каких-то радикальных решений, какого-то стремительного наращивания военной промышленности, арсеналов, все еще не наблюдается. В НАТО вроде бы осознают или делают вид, что считают весь мир крайне опасным вокруг себя, в первую очередь с точки зрения России, но в итоге никакого стремительного развития военной промышленности и развертывания каких-то новых контингентов не происходит.
Это создает впечатление, что альянс осознает опасность, но не предпринимает радикальных шагов для увеличения военного потенциала.
В целом мы, конечно, приближаемся или постепенно двигаемся в направлении ситуации, которая напоминает холодную войну с очень сильно милитаризованными точками соприкосновения, очень агрессивной риторикой, и при этом в этот раз ситуация усугубляется отсутствием каких-то постояннодействующих каналов связи между Россией и США, Россией и НАТО, то есть все пока заняты исключительно сдерживанием в самом примитивном понимании.
Вопросы Байдена и Украины
Военный эксперт и политолог Иван Коновалов считает, что саммит служит больше платформой для пиара президента США Джо Байдена, чем для обсуждения украинского вопроса.
Более того, этот саммит НАТО он вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился, и все, в основном, обращали внимание на него. Все знали, что ответ на украинский вопрос будет именно так и сформулирован, то есть, ничего не ждите, что-то, может быть, когда-нибудь произойдет. Западное лукавство, оно же всем хорошо известно.
Коновалов отметил, что путь для членства Украины в НАТО закрыт, несмотря на заявления о поддержке ее евроатлантической интеграции.
В очередной раз выступили с путанной декларацией, в которой ничего толком не сказано, кроме того, что практически завуалированно сказано, что Украина должна вести войну до последнего украинца, а никакого НАТО Киеву не светит.
Политолог Сергей Михеев добавил, что жесткие заявления в отношении России и Китая, а также обещания военной поддержки Украины могут быть связаны с неуверенностью в победе Байдена на предстоящих президентских выборах в США. По его мнению, саммит стал частью предвыборной кампании Байдена, который пытается показать себя решительным лидером, способным продолжать поддержку Украины, несмотря на отсутствие конкретных решений по вопросу ее членства в НАТО.
Если еще полгода назад все были уверены, что Байден победит (на выборах), то сейчас и в демпартии США, и в рядах европейских элит, которые очень боятся (республиканца Дональда) Трампа, что само по себе смешно, и очень хотели бы победы Байдена — сейчас наблюдается явный мандраж и вибрация. В тональности высказываний, в комментариях в прессе присутствует неуверенность. Возможно, всю эту неуверенность пытаются скрывать за бравыми и сверхжесткими заявлениями.
По словам политолога, формулировка о необходимости реформ, в том числе антикоррупционных создает «зацепку» о том, что краину в НАТО не примут.
В итоговой декларации саммита упоминается, что НАТО по-прежнему рассматривает Россию как основную угрозу для безопасности стран альянса. Участники саммита планируют разработать стратегические рекомендации по взаимодействию с Россией. Более того, в декларации содержится настоятельный призыв воздержаться от оказания любой военной помощи России в контексте конфликта на Украине. Одновременно на саммите в Вашингтоне была достигнута договоренность о предоставлении Украине 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.
Нина Лютикова