Что говорят эксперты об итогах саммита НАТО

Более того, этот саммит НАТО он вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился, и все, в основном, обращали внимание на него. Все знали, что ответ на украинский вопрос будет именно так и сформулирован, то есть, ничего не ждите, что-то, может быть, когда-нибудь произойдет. Западное лукавство, оно же всем хорошо известно.