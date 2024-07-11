Президент запустил новые предприятия и дал старт строительству объектов

«Раньше в области было проблемой реализовать даже шесть проектов. Сегодня мы говорим о проектах на 6 миллиардов долларов. Почему? Мы росли, развивались, убеждали инвесторов, создавали условия. Мы продолжим эту работу», — сказал Шавкат Мирзиёев в своем выступлении.
Он отметил, что промышленная зона вдоль Кувасая будет расширена на 210 гектаров. В ней разместят 185 проектов на сумму 1 миллиард долларов и создадут 12 тысяч рабочих мест. Кроме того, в Коканде будет создана узбекско-китайская специальная промышленная зона площадью 230 гектаров.
Среди новых проектов — второй и третий этапы по производству комплексных удобрений на заводе, запущенном совместно с сингапурской компанией Indorama. По итогам его реализации предприятие сможет производить более 300 тысяч тонн продукции в год и обеспечить дополнительный экспорт на 50 миллионов долларов.
Еще четыре запущенных проекта относятся к сфере энергетики. В частности, в Бешарыкском районе Ферганы совместно с немецкой компанией Hyper Partners началось строительство солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт.
Первый этап проекта стоимостью 350 миллионов долларов реализуют уже в этом году, полностью станцию подключат к сети в следующем году. Она будет вырабатывать 1,6 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 675 тысяч домохозяйств. В результате будет сэкономлено 466 миллионов кубометров природного газа.
Также в Узбекистанском районе за счет 144 миллионов долларов иностранных инвестиций построят первую систему хранения электроэнергии мощностью 150 мегаватт. Комплекс, создаваемый в сотрудничестве с китайской компанией Gezhouba Group, запустят до конца текущего года.
Еще одно направление проектов — эффективное использование водных ресурсов. В отдаленных районах Ферганского района построены две малые ГЭС. Первая — станция мощностью 2,2 мегаватта, построенная в селе Шахимардан, вторая — мощностью 430 киловатт в селе Юкори Водил. Они будут бесперебойно обеспечивать электроэнергией жителей близлежащих махаллей.
Нажав символическую кнопку, глава государства дал старт деятельности предприятий и строительным работам в рамках новых проектов.