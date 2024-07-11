Президент запустил новые предприятия и дал старт строительству объектов

Первый этап проекта стоимостью 350 миллионов долларов реализуют уже в этом году, полностью станцию подключат к сети в следующем году. Она будет вырабатывать 1,6 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 675 тысяч домохозяйств. В результате будет сэкономлено 466 миллионов кубометров природного газа.