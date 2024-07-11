Маулен Ашимбаев назвал направления межпарламентского взаимодействия БРИКС и СНГ

АЛМАТЫ, 11 июл — Sputnik. По словам председателя Сената Парламента Казахстана, сегодня мир сталкивается с серьёзными вызовами и угрозами. Геополитическая напряжённость усугубляется экономическим и климатическим кризисами, передает слова Маулена Ашимбаева «“СенатИнформ”. Глобальная архитектура безопасности даёт сбои, уступая место хаотичной и непредсказуемой системе международных отношений.
В этих условиях, по его мнению, общей задачей является снижение мировой конфронтации и поиск эффективных решений для обеспечения безопасности и стабильности в современном мире.
Ашимбаев рассказал, что Казахстан активно поддерживает партнёрство с ключевыми международными организациями, такими как БРИКС, которые предлагают взвешенные подходы к созданию безопасного и сбалансированного мира. По его словам, парламент Казахстана активно участвует в деятельности международных парламентских организаций — МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ, Межпарламентского Союза.
«Мы готовы также активно взаимодействовать с коллегами в рамках площадки БРИКС+».
Он подчеркнул, что насыщенная программа нынешнего форума БРИКС весьма актуальна и говорит о неуклонном возрастании роли и значения парламентской дипломатии в мире. Обеспечивая действенный диалог между представительными органами различных стран, она позволяет не только обмениваться опытом в законотворчестве, но и продвигать инициативы, направленные на развитие сотрудничества в самых разных направлениях.
Важным механизмом может стать регулярный межпарламентский диалог между странами БРИКС и СНГ. Полагаю, что тесное взаимодействие депутатов наших стран является важным инструментом для укрепления сотрудничества и стабильности в мире.
Среди направлений возможного межпарламентского взаимодействия он выделил продовольственную безопасность.
«В сегодняшнем мире критическое значение имеют стабильные и предсказуемые цены на продовольствие, безопасность логистических цепочек, внедрение инноваций», — сказал Ашимбаев, отметив, что совместные шаги в этом направлении будут способствовать снижению продовольственного дисбаланса и внесут значительный вклад в устойчивое развитие наших стран. И здесь парламентарии могли бы играть более активную роль. Ещё одно перспективное направление — сфера науки, новых технологий и инноваций. «Предлагаем совместно формировать модельную правовую базу для регулирования процессов, связанных с развитием и использованием искусственного интеллекта», — сказал Ашимбаев.
Он также назвал важным межпарламентское взаимодействие в сфере достижения целей устойчивого развития, и предложил создать соответствующую платформу для межпарламентского диалога.