Маулен Ашимбаев назвал направления межпарламентского взаимодействия БРИКС и СНГ

«В сегодняшнем мире критическое значение имеют стабильные и предсказуемые цены на продовольствие, безопасность логистических цепочек, внедрение инноваций», — сказал Ашимбаев, отметив, что совместные шаги в этом направлении будут способствовать снижению продовольственного дисбаланса и внесут значительный вклад в устойчивое развитие наших стран. И здесь парламентарии могли бы играть более активную роль. Ещё одно перспективное направление — сфера науки, новых технологий и инноваций. «Предлагаем совместно формировать модельную правовую базу для регулирования процессов, связанных с развитием и использованием искусственного интеллекта», — сказал Ашимбаев.