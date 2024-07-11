Гуцул назвала сфабрикованным дело против нее о финансировании партии «Шор»

«У них даже свидетель подтвердил, что это дело сфабриковано. Повторю: я ни в чем не виновата. Мы докажем невиновность. Во время судебного заседания прокурорам были заданы резонные вопросы о том, на основании чего они “нарисовали какие-то цифры” в деле. У них ничего нет. Одни голословные обвинения», — сказала Гуцул перед собравшимися у здания суда.