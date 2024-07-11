Гуцул назвала Молдавию центром международных криминальных разборок

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Молдавия становится центром международных криминальных разборок, однако силы правоохранительных органов республики брошены только на борьбу с оппозицией, заявила в своем Telegram-канале глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул.
В среду пресс-служба молдавской полиции сообщила, что мужчина в маске на самокате на одной из оживленных улиц Кишинева застрелил гражданина Турции, который входил в преступную группировку. Полиция полагает, что его убийство могло быть связано со сведением счетов между группировками.
«Молдавия становится центром международных криминальных разборок, но силы правоохранительной системы брошены только на борьбу с оппозицией. По улицам Кишинева происходит стрельба и заказные убийства, а власти арестовывают ни в чем неповинных пожилых людей и помещают их в СИЗО», — написала Гуцул.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.