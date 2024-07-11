Путин выступил на форуме БРИКС в Петербурге

Темой форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
В ходе выступления, Путин назвал БРИКС «одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка», а его приоритет — достижение позитивных перемен в мировой экономике.
«Убежден, что действуя вместе, сплоченно мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран. Укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы. Сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», — заявил глава государства.
Участников форума Путин пригласил на десятый юбилейный Петербургский международный культурный форум, который состоится
Напомним, на форум Петербурге приехали около 400 делегатов из 16 стран, включая представителей законодательных органов Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Эфиопии, ЮАР, стран СНГ.