Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер, отвечая на вопрос о реакции России на планы США по размещению гиперзвукового оружия в Германии.