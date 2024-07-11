Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие

По итогам Второй мировой войны Германия обязалась не размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, что было зафиксировано в соответствующих договорах. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер, отвечая на вопрос о реакции России на планы США по размещению гиперзвукового оружия в Германии.
Какие именно документы запрещают Германии размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, Матвиенко не уточнила. Речь может идти о соглашении «Два плюс четыре», которое ранее уже предлагал денонсировать сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (соглашение «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году между «двумя» — Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической Республикой, — а также четырьмя державами, которые оккупировали Германию в конце Второй мировой войны — Францией, СССР, Великобританией и США.
В соглашении десять пунктов. Первые два — о границах и отказе от территориальных претензий к другим государствам. Далее — о сокращении бундесвера с полумиллиона до 370 тыс. человек, выводе советских войск к концу 1994-го и об окончательной ликвидации оккупационных институтов держав-победительниц.
Цеков ранее заявил, что Берлин нарушает договор фактически с момента его подписания, но особенно с начала XXI века.
10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных ракет, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», говорилось в совместном заявлении двух стран.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москве нужно начать производить такие ракеты. «Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — добавил он.
Вместе с тем глава государства предлагал НАТО присоединиться к российскому мораторию на развертывание РСМД в Европе и других регионах, который Москва единолично ввела после выхода американской стороны из договора. Однако НАТО сочло это предложение «не заслуживающим доверия». Позднее российские власти не раз говорили о возможности пересмотреть мораторий.