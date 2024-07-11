Путин предоставил гражданство добровольцу из Сербии Йокичу

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Йокичу четырежды отказывали в получении российского гражданства, так как он заключил контракт с ДНР, а не с Минобороны России. В результате ему угрожала депортация на родину и 25 лет тюремного заключения по статье «наемничество».
Йокич рассказал, что покинул Сербию в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Однако после расформирования «Каскада» ему могла грозить депортация в Сербию, где его ждал суд и приговор по статье о наемничестве. Боец участвовал в боях в Мариуполе и на Угледарском направлении и был ранен. За эти действия он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя».
Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, отметил, что, поскольку Донецкая Народная Республика стала частью России, оснований для отказа в гражданстве он не видит. Кроме того, Хинштейн сообщил о своем намерении обратиться в ГУВМ МВД для поддержки добровольца.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что все сербские граждане, участвующие в боевых действиях на Украине, будут арестованы при возвращении.
Таким образом, предоставление российского гражданства Йокичу спасло его от грозящего в Сербии сурового наказания.
Нина Султанова