Путин предоставил гражданство добровольцу из Сербии Йокичу

Йокич рассказал, что покинул Сербию в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Однако после расформирования «Каскада» ему могла грозить депортация в Сербию, где его ждал суд и приговор по статье о наемничестве. Боец участвовал в боях в Мариуполе и на Угледарском направлении и был ранен. За эти действия он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя».