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Путин предоставил гражданство добровольцу из Сербии Йокичу

Доброволец из Сербии Александр Йокич, который участвовал в боях за ДНР с 2021 года, стал гражданином России по решению президента Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Йокича Александра, родившегося 26 января 2003 г. в Сербии», — говорится в указе.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Йокичу четырежды отказывали в получении российского гражданства, так как он заключил контракт с ДНР, а не с Минобороны России. В результате ему угрожала депортация на родину и 25 лет тюремного заключения по статье «наемничество».

Йокич рассказал, что покинул Сербию в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Однако после расформирования «Каскада» ему могла грозить депортация в Сербию, где его ждал суд и приговор по статье о наемничестве. Боец участвовал в боях в Мариуполе и на Угледарском направлении и был ранен. За эти действия он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя».

Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, отметил, что, поскольку Донецкая Народная Республика стала частью России, оснований для отказа в гражданстве он не видит. Кроме того, Хинштейн сообщил о своем намерении обратиться в ГУВМ МВД для поддержки добровольца.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что все сербские граждане, участвующие в боевых действиях на Украине, будут арестованы при возвращении.

По статье 386а Уголовного кодекса Сербии, гражданин, участвующий в вооруженном конфликте в иностранном государстве, может быть приговорен к тюремному заключению сроком от шести месяцев до пяти лет. В случае участия в таких действиях в составе группы срок лишения свободы увеличивается до одного — восьми лет.

Таким образом, предоставление российского гражданства Йокичу спасло его от грозящего в Сербии сурового наказания.

Нина Султанова

Путин Владимир