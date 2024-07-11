Бектенов проверил, как в Алматы исполняют поручения Токаева

Здесь также были осмотрены результаты полной реконструкции главного учебного корпуса. Премьер-министру доложено о запуске новой современной Школы КазГАСА на 480 мест, а также о планах по строительству общежития на 345 койко-мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году (всего до конца 2025 года запланировано создание 12 тыс. койко-мест, а до конца 2030 года — еще 20 тыс.).