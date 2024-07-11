Казахстан просит владельцев российских ценных бумаг вывести их: эксперт о последствиях

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил своим клиентам уведомление с требованием вывести их из номинального содержания депозитария до 10 августа, сообщает РБК.
«Власти США угрожают вторичными санкциями, а поскольку Казахстан тесно интегрирован в международную систему торговли, это может быть для него критичным», — поделился своим мнением финансовый эксперт Денис Перепелица.
По словам кандидата экономических наук, директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, российским инвесторам, следует принять это во внимание и найти другие площадки для перевода своих средств на российские счета брокеров, поскольку в такой ситуации есть риск блокировки средств.
«Конечно, Казахстан был наиболее удобен, поскольку принимались к оплате карты “Мир” и, в общем, легко было вводить, выводить средства. Сейчас ситуация, конечно, сложная, но я думаю, что в ближайшем будущем будут созданы дополнительные возможности по интеграции российских фондовых площадок с международным сообществом. Вероятнее всего, это будут вьетнамские и китайские площадки», — отметил эксперт.
Перепелица также высказался о последствиях на казахстанском рынке после ухода российских инвесторов.
«Понятно, что для инвесторов некоторые проблемы возникнут, но, с другой стороны, любые инвестиции, в том числе и на фондовом рынке, они необходимы, в том числе и тем, в кого инвестируют. Ну, если говорить о фондовых площадках и о портфельных инвестициях, то я думаю, что никак это не скажется, поскольку в основном средства размещались в инструментах, выпущенных американскими европейскими компаниями. Таким образом, казахские владельцы бизнесов практически не почувствуют этого», — уверен Перепелица.
Те, кто хотел взаимодействовать с Казахстаном в плане инвестиций, продолжают и будут продолжать сотрудничать, говорит он.
«Здесь эти запреты ни к чему не приведут, поскольку все равно существуют способы введения средств в казахскую экономику и вывода из неё», — отметил эксперт.
Однако, портфельные инвесторы, они с казахского рынка уйдут и просто снизят доходность этих брокерских компаний, которые во многом жили за счёт российских инвесторов, заключил Перепелица.
* Портфельные инвестиции — инвестиции, целью которых служит получение прибыли за счет процентов или дивидендов, при этом не ставит своей задачей управление предприятием или проектом, в которые вкладываются денежные средства.