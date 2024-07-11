Казахстан просит владельцев российских ценных бумаг вывести их: эксперт о последствиях

«Понятно, что для инвесторов некоторые проблемы возникнут, но, с другой стороны, любые инвестиции, в том числе и на фондовом рынке, они необходимы, в том числе и тем, в кого инвестируют. Ну, если говорить о фондовых площадках и о портфельных инвестициях, то я думаю, что никак это не скажется, поскольку в основном средства размещались в инструментах, выпущенных американскими европейскими компаниями. Таким образом, казахские владельцы бизнесов практически не почувствуют этого», — уверен Перепелица.