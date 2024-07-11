Назначение пенсий по SMS: появился проект совместного приказа

Вынесенный на общественное обсуждение документ также утверждает алгоритм взаимодействия заинтересованных госорганов для реализации проактивной услуги. В частности, в алгоритме указано, что при наличии пенсионных накоплений и отсутствии факта обращения за назначением пенсионных выплат из ЕНПФ услугополучателю на абонентский номер придет SMS-сообщение о возможности дать согласие на назначение пенсионных выплат в проактивной форме.