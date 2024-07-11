Назначение пенсий по SMS: появился проект совместного приказа

Под проактивной понимается государственная услуга, оказываемая в электронной форме. Для ее получения человеку необходимо дать согласие с помощью сотового телефона. В случае с обсуждаемым проектом приказа речь идет о назначении пенсионных выплат посредством SMS-сообщений.
В пилотном проекте воспользоваться этой услугой смогут работники госорганов и их подведомственных организаций, а также квазигосударственных организаций. В проактивном формате они смогут оформить пенсионную выплату по возрасту, государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Вынесенный на общественное обсуждение документ также утверждает алгоритм взаимодействия заинтересованных госорганов для реализации проактивной услуги. В частности, в алгоритме указано, что при наличии пенсионных накоплений и отсутствии факта обращения за назначением пенсионных выплат из ЕНПФ услугополучателю на абонентский номер придет SMS-сообщение о возможности дать согласие на назначение пенсионных выплат в проактивной форме.
При этом срок ожидания ответа на sms-сообщение составит не более 3 рабочих дней с момента его отправки. Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 25 июля.