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По линии омского УМВД произошла масштабная перестановка

«СуперОмску» стало известно о масштабной перестановке по линии УМВД по Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Так, 9 июля 2024 года сменился руководитель отделения МВД России по Колосовскому району.

С указанной даты начальником данного отдела утвержден капитан полиции Дмитрий Михалев. Отметим, что ранее, с мая по июль 2023 года, он в статусе врио начальника возглавлял ОМВД по Нижнеомскому району.

Добавим, что с октября 2021 года отделением МВД по Колосовскому району руководил подполковник полиции Сергей Боссерт.

Напомним, что в 2024 году нового руководителя получило и само УМВД по Омской области. В мае 2024 года президент Владимир Путин назначил руководителем ведомства полковника полиции Вадима Болотова. В статусе врио начальника он возглавлял УМВД по Омской области с марта 2024 года.