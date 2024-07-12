По линии омского УМВД произошла масштабная перестановка

Так, 9 июля 2024 года сменился руководитель отделения МВД России по Колосовскому району.
С указанной даты начальником данного отдела утвержден капитан полиции Дмитрий Михалев. Отметим, что ранее, с мая по июль 2023 года, он в статусе врио начальника возглавлял ОМВД по Нижнеомскому району.
Добавим, что с октября 2021 года отделением МВД по Колосовскому району руководил подполковник полиции Сергей Боссерт.
Напомним, что в 2024 году нового руководителя получило и само УМВД по Омской области. В мае 2024 года президент Владимир Путин назначил руководителем ведомства полковника полиции Вадима Болотова. В статусе врио начальника он возглавлял УМВД по Омской области с марта 2024 года.