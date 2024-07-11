СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие. Но пока документ содержит только общие формулировки.

Накануне в Пентагоне заявили, что c 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже имеющиеся в Европе. Как уточнил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти системы будут размещаться на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги.