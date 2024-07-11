Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ФРГ начнет разработку дальнобойных ракет, способных бить по России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ.

Источник: U.S. Air Force

«Они могли бы поражать цели в России с территории Германии», — говорится в статье.

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие. Но пока документ содержит только общие формулировки.

Накануне в Пентагоне заявили, что c 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже имеющиеся в Европе. Как уточнил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти системы будут размещаться на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ответил на это, что Россия будет вырабатывать военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.