Радий Хабиров отчитался о первых тратах на выборы главы Башкирии

ЦИК Башкирии опубликовал первые финансовые отчеты о расходах на избирательные кампании кандидатов на пост главы Башкирии.
Больше всего денег у Владимира Нагорного, выдвинутого от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В его избирательный фонд перечислено в общей сложности 520 тыс. рублей. Из них 200 тыс. дала партия, 300 тыс. — благотворитель в виде неизвестного юрлица, еще 20 тыс. вложил сам кандидат. Чуть более 200 тыс. Владимир Нагорный уже потратил на услуги информационного и консультационного характера, а также на сбор подписей.
Кандидат от партии «Новые люди» Ильшат Тимерьянов получил на предвыборные расходы 200 тыс. рублей, все это его личные средства. Потратить он успел 56 тыс. рублей, из них 5 тыс. — на сбор подписей, остальное — на оплату услуг юрлицам по договорам.
Иван Сухарев, выдвинутый от партии ЛДПР, вложил в свою избирательную кампанию 100 тыс. рублей собственных средств. Потратил пока только 5 тыс. рублей на сбор подписей.
Действующему главе региона Радию Хабирову партия «Единая Россиия» выделила 50 тыс. рублей. Кандидат, согласно отчету, израсходовал 12,8 тыс., в том числе на сбор подписей.
У Айрата Шайнурова, идущего на выборы от КПРФ, в избирательном фонде всего 5 тыс. рублей, это его личные вложения. Почти все деньги уже ушли на сбор подписей.