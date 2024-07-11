Радий Хабиров отчитался о первых тратах на выборы главы Башкирии

Больше всего денег у Владимира Нагорного, выдвинутого от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В его избирательный фонд перечислено в общей сложности 520 тыс. рублей. Из них 200 тыс. дала партия, 300 тыс. — благотворитель в виде неизвестного юрлица, еще 20 тыс. вложил сам кандидат. Чуть более 200 тыс. Владимир Нагорный уже потратил на услуги информационного и консультационного характера, а также на сбор подписей.