Эрдоган призвал не допускать усиления конфронтации между Россией и НАТО

«Мы не разрабатываем политику, основанную на предрассудках, скорее, мы подходим к проблемам с точки зрения разумности и поиска решений. Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать вопросы между собой и вникать в специфику их решения», — сказал господин Эрдоган. Кроме того, по его мнению, несмотря на то что Турция входит в НАТО, это не препятствует ее способности устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, а также сотрудничать с БРИКС и ШОС.