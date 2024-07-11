Эрдоган призвал не допускать усиления конфронтации между Россией и НАТО

«Перспектива прямой конфронтации между НАТО и Россией, несомненно, вызывает беспокойство. Необходимо сознательно избегать любых шагов, которые могут привести к такому исходу», — заявил турецкий президент в интервью американскому журналу Newsweek. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, в отличие от западных стран, вступила в диалог с Россией и Украиной, стремясь приблизить их к миру.
«Мы не разрабатываем политику, основанную на предрассудках, скорее, мы подходим к проблемам с точки зрения разумности и поиска решений. Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать вопросы между собой и вникать в специфику их решения», — сказал господин Эрдоган. Кроме того, по его мнению, несмотря на то что Турция входит в НАТО, это не препятствует ее способности устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, а также сотрудничать с БРИКС и ШОС.
В начале июля на встрече с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Господин Путин поддержал идею посредничества, «как, например, господин Эрдоган это делал в ходе переговорного процесса в Стамбуле». При этом он исключил возможность окончательно завершить конфликт с помощью посредников. Президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры с Россией при участии третьих стран.