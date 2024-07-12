В районах Омской области выберут новых депутатов

Напомним, первыми районами Омской области, преобразованными в муниципальные округа, в соответствии с принятыми законами станут Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский районы.
При переходе на муниципальные округа в каждом из этих районов предстоит выбрать Советы депутатов, которые впоследствии утвердят глав муниципальных округов.
Добавим, что сумма на проведение потенциальных выборов депутатов совета в случае перехода в муниципальный округ по всем семи указанным районам разная и составляет от 3,8 до 6,7 млн рублей.
Сопровождением реформы по преобразованию районов Омской области в муниципальные округа занимается министерство внутренней политики. Руководитель ведомства Анастасия Терпугова по обращению «СуперОмска» уточнила, что выборы советов муниципальных округов состоятся за 90 и не менее 80 дней до даты выборов.