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В районах Омской области выберут новых депутатов

В районах Омской области предстоят выборы новых депутатов. Это следует после принятия в четверг, 11 июля 2024 года, пакета областных законов о преобразовании в муниципальные округа всех поселений семи районов.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, первыми районами Омской области, преобразованными в муниципальные округа, в соответствии с принятыми законами станут Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский районы.

При переходе на муниципальные округа в каждом из этих районов предстоит выбрать Советы депутатов, которые впоследствии утвердят глав муниципальных округов.

Добавим, что сумма на проведение потенциальных выборов депутатов совета в случае перехода в муниципальный округ по всем семи указанным районам разная и составляет от 3,8 до 6,7 млн рублей.

Сопровождением реформы по преобразованию районов Омской области в муниципальные округа занимается министерство внутренней политики. Руководитель ведомства Анастасия Терпугова по обращению «СуперОмска» уточнила, что выборы советов муниципальных округов состоятся за 90 и не менее 80 дней до даты выборов.