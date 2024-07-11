В Уфу прибыл глава парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

11 июля в Башкортостан с рабочим визитом прибыл председатель Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) узбекской Республики Каракалпакстан Аманбай Орынбаев. В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима его встретил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В пресс-службе Главы Башкирии напомнили, что в мае 2024 года Радий Хабиров и председатель Совета министров Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов обсудили планы реализации совместных проектов. В числе важнейших — строительство в Башкортостане транспортно-логистического центра, откуда узбекскую сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России.
Во время визита Аманбай Орынбаев посетит в столице республики индустриальный парк «Уфимский», ряд промышленных предприятий, агропарк «ЕврАзия» и Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.
Кроме того, в рамках визита запланированы официальная встреча с Главой республики Радием Хабировым и рабочее совещание с участием представителей деловых кругов Башкортостана и Каракалпакстана.