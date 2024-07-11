В Уфу прибыл глава парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

В пресс-службе Главы Башкирии напомнили, что в мае 2024 года Радий Хабиров и председатель Совета министров Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов обсудили планы реализации совместных проектов. В числе важнейших — строительство в Башкортостане транспортно-логистического центра, откуда узбекскую сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России.