Узра Зея встретилась в Тбилиси с представителями неправительственного сектора. После двухчасовой беседы в здании посольства США одна из гражданских активисток, специализирующихся на защите прав женщин, лидер НПО «Сапари» Байя Патарая, рассказала журналистам, что Узра Зея сообщила грузинским собеседникам: «США будут и впредь адекватно реагировать на антиамериканские высказывания и действия грузинских властей», а «30 чиновникам и депутатам уже вручено уведомление об отмене их виз и запрете на въезд в США».
После встречи с неправительственным сектором заместитель госсекретаря США встречалась в том же формате с лидерами оппозиции. Они ограничились общими фразами о «продолжении поддержки США устремлений грузинского народа по сближению с НАТО и ЕС» и готовности «внимательно следить за демократичностью и честностью парламентских выборов», намеченных на 26 октября.
За несколько часов до приезда Узры Зеи, открывая заседание правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузино-американские отношения «нуждаются в перезагрузке» после событий последних четырех лет. Согласно неоднократным заявлениям премьера, «глобальная партия войны», действующая из США и ЕС, пыталась «открыть второй фронт против РФ» и «устроить в Грузии государственный переворот с помощью неправительственных организаций».
О санкциях США против Грузии из-за закона об иноагентах — в материале «Ъ» «“Грузинская мечта” дождалась санкций».