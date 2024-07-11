Замглавы Госдепартамента США Узра Зея прибыла в Грузию

Узра Зея встретилась в Тбилиси с представителями неправительственного сектора. После двухчасовой беседы в здании посольства США одна из гражданских активисток, специализирующихся на защите прав женщин, лидер НПО «Сапари» Байя Патарая, рассказала журналистам, что Узра Зея сообщила грузинским собеседникам: «США будут и впредь адекватно реагировать на антиамериканские высказывания и действия грузинских властей», а «30 чиновникам и депутатам уже вручено уведомление об отмене их виз и запрете на въезд в США».