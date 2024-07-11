Президент Кении Руто распустил правительство на фоне протестов

«Я начну консультации с различными секторами и политическими формированиями с целью создания правительства на широкой основе, которое поможет мне ускорить и ускорить необходимую реализацию программ по решению финансовых проблем, привлечению внутренних ресурсов, расширению возможностей трудоустройства, устранению коррупции, в результате чего правительство станет экономичным, эффективным и деятельным», — заявил господин Руто (цитата по The Kenya Times).
Ранее президент вступил в диалог с оппозицией и подписал законопроект о формировании независимой избирательной комиссии для всеобщих выборов, которые пройдут в 2027 году.
Протесты в Кении начались 18 июня после принятия парламентом законопроекта о повышении налогов для пополнения бюджета. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в ходе протестов погибли как минимум 30 человек. Ранее казначейство страны сообщало о дефиците бюджета в размере $1,56 млрд. Оппозиционные политики призвали президента Уильяма Руто уйти в отставку. 26 июня господин Руто отказался подписывать закон о бюджете и предложил внести в него поправки. Их рассмотрят после 23 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кенийцы не захотели заплатить налоги и спать спокойно».