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Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Признать Гозмана* виновным… Назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.

Также в качестве дополнительного наказания политику запретили на 4 администрировать сайты в сети интернет.

В ходе прений сторон прокурор просила для Гозмана*, обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), 8,5 лет колонии.

Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.

Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, что следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию.

Гозман* — российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий «Союз правых сил» и «Правое дело».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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