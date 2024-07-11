Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Это улучшит транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Собянин одобрил проект реконструкции двух улиц на Пресне — Сергея Макеева и 2-й Звенигородской. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, на участке от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда планируется организовать движение по двум полосам, сделать дополнительные светофоры, а также построить наземный пешеходный переход и остановку для общественного транспорта.

Мэр подчеркнул, что новый проект на данном участке позволит улучшить транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района.

На днях Собянин подписал постановление, в рамках которого должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.

Кроме того, там сделают дополнительные светофоры, проложат велодорожки и обустроят наземные пешеходные переходы. Реконструкция улучшит транспортное обслуживание примерно 300 тысяч человек, которые живут и работают в Савеловском, Тимирязевском и Бутырском районах.

Собянин Сергей