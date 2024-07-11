Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

На днях Собянин подписал постановление, в рамках которого должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.