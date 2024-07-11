Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг покидает свой пост

Консульство Вьетнама работает в уральской столице с 2007 года. С 2021 года генконсулом был Динь Ван Донг. «Сегодня наши связи затрагивают самые разные направления: от поставок уральской металлопродукции до импорта знаменитого вьетнамского кофе», — сказал губернатор Евгений Куйвашев, поблагодарив генконсула за работу.
Напомним, в Екатеринбурге откроется консульство Индии. В феврале в уральской столице закончился срок исполнения полномочий генконсула Китая Цуй Шаочуня. Он занимал этот пост с марта 2020 года.