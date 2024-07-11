Сотрудничество с БРИКС: инициативы Казахстана по устойчивому развитию

На полях форума на протяжении двух дней проходит обсуждение роли Парламентов в повышении эффективности системы международных отношений, укрепления многосторонней торговой системы, противодействия последствиям глобальных кризисов, а также перспектив межпарламентского сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
Приветствуя участников встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что нынешний форум проходит на фоне серьезных вызовов и угроз, с которыми сталкивается мир. При этом геополитическая напряженность усугубляется экономическим и климатическим кризисами. Спикер Сената подчеркнул, что в этих условиях общей задачей является снижение конфронтации и поиск эффективных решений для обеспечения безопасности и стабильности в современном мире.
«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал необходимость преодоления стереотипов блокового мировосприятия и укрепления основ открытости и конструктивного сотрудничества. Казахстан активно поддерживает партнерство с ключевыми международными организациями, такими, как БРИКС, которые предлагают взвешенные подходы к созданию безопасного и сбалансированного мира. Это соответствует казахстанской политике, направленной на укрепление международной и региональной стабильности».
Председатель Сената также подчеркнул важность максимального использования парламентской дипломатии в преодолении кризиса доверия и дальнейшего укрепления связей между народами и государствами. В этой связи, Маулен Ашимбаев обозначил ряд ключевых направлений межпарламентского взаимодействия.
«Важным направлением межпарламентского взаимодействия представляется продовольственная безопасность. В условиях геополитической турбулентности и глобальных климатических изменений это направление приобретает критическое значение. Сегодня совокупный сельскохозяйственный потенциал стран БРИКС превышает половину общемирового. Значимым агроиндустриальным потенциалом обладают и страны СНГ, включая Казахстан. В сегодняшнем мире критическое значение имеют стабильные и предсказуемые цены на продовольствие, безопасность логистических цепочек, внедрение инноваций с целью рационального использования водных и земельных ресурсов. Совместные шаги в этом направлении способствовали бы снижению продовольственного дисбаланса и внесли значительный вклад в устойчивое развитие наших стран».
Подчеркнул в своем выступлении Спикер Сената и важность межпарламентского взаимодействия в достижении Целей устойчивого развития. Он отметил, что для дальнейшего усиления этой работы в Казахстане создана Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.
«Предлагаем создать платформу для межпарламентского диалога по устойчивому развитию. Целью платформы могла бы быть координация усилий Парламентов стран БРИКС и СНГ в достижении Целей устойчивого развития. Еще одно перспективное направление взаимодействия — сфера науки, новых технологий и инноваций. Эта сфера имеет ключевое значение для повышения конкурентоспособности наших стран и является важным фактором экономического роста».
Еще одно направление, в котором парламентарии могли бы активизировать взаимодействие — укрепление сотрудничества в цифровой среде. По мнению Маулена Ашимбаева, для депутатов важно совместно работать над совершенствованием законодательства в области кибербезопасности, защиты данных, электронной коммерции и обмениваться опытом в области регулирования цифровой сферы.
Отметим, что в работе Форума приняли участие высокие представители Парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. С приветственным словом к участникам Форума также обратился Президент России Владимир Путин.
В этот же день на полях форума Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами. С Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой Маулен Ашимбаев обсудил перспективы развития межпарламентских связей двух стран и вопросы дальнейшего расширения регионального сотрудничества. В частности, стороны обменялись мнениями о совместной работе в рамках реализации Стратегии «Центральная Азия — 2040».
Казахстанско-иранское межпарламентское взаимодействие Спикер Палаты обсудил с Председателем Меджилиса Ирана Мохаммад-Багер Галибафом. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Ираном развиваются поступательно во многих областях. Налажен конструктивный политический диалог, сформирована солидная договорно-правовая база, укрепляется экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В этой связи парламентарии отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Парламентами двух стран.