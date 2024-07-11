Сотрудничество с БРИКС: инициативы Казахстана по устойчивому развитию

«Важным направлением межпарламентского взаимодействия представляется продовольственная безопасность. В условиях геополитической турбулентности и глобальных климатических изменений это направление приобретает критическое значение. Сегодня совокупный сельскохозяйственный потенциал стран БРИКС превышает половину общемирового. Значимым агроиндустриальным потенциалом обладают и страны СНГ, включая Казахстан. В сегодняшнем мире критическое значение имеют стабильные и предсказуемые цены на продовольствие, безопасность логистических цепочек, внедрение инноваций с целью рационального использования водных и земельных ресурсов. Совместные шаги в этом направлении способствовали бы снижению продовольственного дисбаланса и внесли значительный вклад в устойчивое развитие наших стран».