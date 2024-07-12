В Прикамье похоронили погибшего на СВО отца четверых детей Алексея Шилова

Друзья и родные простились с погибшим на СВО отцом четверых детей Алексеем Шиловым в Верещагинском округе Пермского края, рассказали в местной администрации.
Алексей родился в 1978 году в посёлке Зюкайке, рос в большой дружной семье. После школы он получил специальность формовщика.
Все, кто знал Алексея, рассказывают, что он прожил непростую, но насыщенную жизнь. О нём вспоминают как о добром и отзывчивом человеке с золотыми руками и горячим сердцем. Говорят, что они никогда не боялся трудностей.
«Весной 2024 года Алексей принял решение встать на защиту родины. Свой воинский долг он исполнил с честью», — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о череде странных событий, омрачивших проводы в последний путь погибшего на СВО пермяка, посмертно награждённого Орденом Мужества. Вдова погибшего призналась, что на неё оказывали давление при выборе ритуальной организации.