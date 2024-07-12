Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье похоронили погибшего на СВО отца четверых детей Алексея Шилова

Он отправился на СВО несколько месяцев назад.

Источник: Администрация Верещагинского городского округа

Друзья и родные простились с погибшим на СВО отцом четверых детей Алексеем Шиловым в Верещагинском округе Пермского края, рассказали в местной администрации.

Алексей родился в 1978 году в посёлке Зюкайке, рос в большой дружной семье. После школы он получил специальность формовщика.

Все, кто знал Алексея, рассказывают, что он прожил непростую, но насыщенную жизнь. О нём вспоминают как о добром и отзывчивом человеке с золотыми руками и горячим сердцем. Говорят, что они никогда не боялся трудностей.

«Весной 2024 года Алексей принял решение встать на защиту родины. Свой воинский долг он исполнил с честью», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о череде странных событий, омрачивших проводы в последний путь погибшего на СВО пермяка, посмертно награждённого Орденом Мужества. Вдова погибшего призналась, что на неё оказывали давление при выборе ритуальной организации.