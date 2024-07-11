Рябков: финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам

БРИКС, по его словам, «уже вносит существенный вклад в глобальные усилия по борьбе с теругрозой, в этих целях функционирует профильная структура объединения — рабочая группа БРИКС по антитеррору (РГАТ), докладывающая о своей деятельности высоким представителям по вопросам безопасности». «Рассчитываем, что 2024 год станет началом нового этапа развития БРИКС. Приветствуем присоединившиеся к семье БРИКС государства и со своей стороны сделаем все возможное для их эффективной интеграции в объединение», — заключил Рябков.