Рябков: финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам

«Чудовищный теракт, совершенный в “Крокус сити холле” 22 марта 2024 года, вновь продемонстрировал миру опасность террористической угрозы и беспощадность тех, кто за ней стоит, — указал замминистра. — Расследование еще продолжается, но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления».
Проблему международного терроризма, по словам замминистра, «можно решить исключительно совместными усилиями всего мирового сообщества». «Остро стоит задача развития многостороннего практического взаимодействия в борьбе с терроризмом и его финансированием, основанного на здоровом и равноправном партнерском духе. В этом плане мы нацелены на дальнейшее укрепление потенциала БРИКС в международной контртеррористической архитектуре с учетом центральной и координирующей роли ООН», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
БРИКС, по его словам, «уже вносит существенный вклад в глобальные усилия по борьбе с теругрозой, в этих целях функционирует профильная структура объединения — рабочая группа БРИКС по антитеррору (РГАТ), докладывающая о своей деятельности высоким представителям по вопросам безопасности». «Рассчитываем, что 2024 год станет началом нового этапа развития БРИКС. Приветствуем присоединившиеся к семье БРИКС государства и со своей стороны сделаем все возможное для их эффективной интеграции в объединение», — заключил Рябков.