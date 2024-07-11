Блинкен: пакет помощи США Украине на $225 млн включает батарею Patriot

Как уточнили в Пентагоне, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более $53,7 млрд. Общая же сумма помощи Украине за время президентства Джо Байдена достигла $54,4 млрд.