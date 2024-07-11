Блинкен: пакет помощи США Украине на $225 млн включает батарею Patriot

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Этот пакет на сумму $225 млн включает ракетную батарею Patriot, снаряды для NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование», — указывается в тексте.
Как уточнили в Пентагоне, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более $53,7 млрд. Общая же сумма помощи Украине за время президентства Джо Байдена достигла $54,4 млрд.
В четверг на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден объявил, что США направят Киеву очередной пакет военной помощи.