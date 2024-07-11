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Эрдоган заявил о работе над возобновлением зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы по зерновой сделке. По его словам, Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы «заложить основу для мира».

Источник: AP 2023

Об итогах встречи Эрдогана и Зеленского сообщила пресс-служба турецкого президента. Сообщение пресс-службы опубликовало агентство Anadolu Ajans. В нем говорится, что Турция продолжает усилия по прекращению украинско-российского конфликта, а также начала работу по «оживлению зерновой инициативы».

В середине мая источник телеканала Yirmi Dort в Минобороны Турции сообщал, что возобновление зерновой сделки обсуждалось на встрече министров обороны Турции и Украины Яшара Гюлера и Рустема Умерова.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля 2023 года, заявив о невыполнении её условий. Российская сторона настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. После этого господин Лавров заявил, что старания ООН по возобновлению сделки ни к чему не привели.

сельское хозяйство
экономика