ООН напомнила, что мир может быть безопасным лишь при отсутствии ядерного оружия

В опубликованной в среду итоговой декларации саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне, указывается, что «НАТО будет ядерным альянсом, покуда существует ядерное оружие». Страны НАТО, указывается в документе, «продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия», кроме того, альянс по-прежнему обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своего ядерного оружия, в том числе путем его модернизации. Также НАТО будет «укреплять свой ядерный потенциал».