Путин приехал в Ораниенбаум

Ранее в этот день Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит 11—12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Во время него глава государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и с председателем национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон. Президент отметил, что такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет этой организации и ее влияние в мире.