Путин приехал в Ораниенбаум

Президент России Владимир Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», который находится в городе Ломоносов близ Петергофа.
«Президент ознакомился с результатами завершившихся реставрационных работ, которые осуществлялись при поддержке компании “Газпром”, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
В «Ораниенбауме» окончена реставрация Китайского дворца Екатерины II, построенного в 1750—1768 годах в стиле рококо. Памятник архитектуры имеет богатую внутреннюю отделку в стиле шинуазри, ее самая значимая часть — плафоны, созданные мастерами Венецианской академии живописи.
Об итогах реставрации дворца президенту рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Ранее в этот день Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит