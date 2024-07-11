WP: США пытались добиться переноса визита Моди в Россию

По ее информации, американские официальные лица, в том числе первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на встрече с индийским коллегой Винаем Кватрой, высказывали надежду на то, что поездка Моди может быть перенесена на более поздний срок. Чиновники отметили, что главное опасение США заключалось в том, что встреча Путина и Моди именно в это время подорвет усилия альянса по изоляции России и усложнит американо-индийские отношения.