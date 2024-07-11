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WP: США пытались добиться переноса визита Моди в Россию

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предпринимали попытки добиться переноса визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, чтобы его встреча с российским президентом Владимиром Путиным не накладывалась на начало саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

По ее информации, американские официальные лица, в том числе первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на встрече с индийским коллегой Винаем Кватрой, высказывали надежду на то, что поездка Моди может быть перенесена на более поздний срок. Чиновники отметили, что главное опасение США заключалось в том, что встреча Путина и Моди именно в это время подорвет усилия альянса по изоляции России и усложнит американо-индийские отношения.

По словам источников, встреча двух лидеров «осложнила оптику» для Вашингтона и вызвала серьезную озабоченность американской администрации. Один из собеседников издания сказал, что ее совпадение с датами проведения саммита Североатлантического альянса «глубоко неуместно». Газета отмечает, что этот эпизод подчеркивает сложности, с которыми США сталкиваются в попытках углубить стратегические отношения с Индией.

Премьер-министр Индии совершил 8—9 июля двухдневный визит в Москву, в ходе которого состоялся 22-й российско-индийский саммит. Стороны подписали совместные документы, обсудили совместные проекты и подтвердили привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.